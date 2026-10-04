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Москву атаковали пять БПЛА

Собянин заявил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву
MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере «Макс» об уничтожении силами ПВО (противовоздушной обороны) пяти беспилотников, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили полеты — из соображений безопасности они начали выполнять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, как России создать эффективную защиту от дронов.

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