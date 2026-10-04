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Минобороны показало удары «Гераней» по сухогрузам, доставлявшим грузы ВСУ

Минобороны РФ заявило о поражении «Геранями» 4 сухогрузов, использовавшихся ВСУ

Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогруза в порту Черноморска, акваториях Черного моря и Бугского лимана, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате ударов все цели поражены», — заявили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что на кораблях доставлялись грузы военного назначения для ВСУ.

До этого в северо-западной части Черного моря российские дроны поразили два сухогруза. Суда доставляли военное имущество в порт Одессы.

На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент республики Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее Мерц из Киева обратился к Путину с предложением по урегулированию на Украине.

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