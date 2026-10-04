В курском приграничье пенсионер на мопеде погиб у реки при атаке БПЛА

В селе Званном Курской области при налете дрона погиб 64-летний мужчина. Об этом написал на канале в «Максе» губернатор региона Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что БПЛА атаковал жителя приграничья у реки Сейм, когда тот ехал на мопеде.

Прошлым вечером беспилотники атаковали Белгород. Во время налета на центр города и жилые районы пострадали шесть человек, в том числе трое детей. У четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика осколочные ранения ног, а 16-летнего юношу ранило в грудь и живот. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрослых тоже доставили в больницу. Состояние двоих из них тяжелое. Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоэтажке и шесть автомобилей. Огонь быстро потушили. При налете также были повреждены две многоэтажки и пять частных домов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.