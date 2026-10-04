БПЛА ударили по сухогрузам, которые везли в Одессу военное имущество

Минобороны РФ заявило о поражении дронами двух сухогрузов в Черном море

В северо-западной части Черного моря российские дроны поразили два сухогруза с военным имуществом, сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что суда доставляли груз в порт Одессы.

Беспилотники ВС РФ продолжают атаковать объекты инфраструктуры Украины и морские суда, которые используются в интересах ВСУ, заявили в министерстве.

До этого Минобороны РФ сообщило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент республики Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре.

На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пока единственный способ достигнуть интересов России — отвечать на эскалацию со стороны Украины. Он отметил, что в отсутствие мирного урегулирования РФ будет «воевать наотмашь».

Ранее Мерц из Киева обратился к Путину с предложением по урегулированию на Украине.