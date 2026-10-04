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При обстреле поселка в Брянской области пострадала мирная жительница

Ковальчук: ВСУ ударили дроном по школе в селе Брянской области Суворово
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получила ранения мирная жительница, ее госпитализировали. Об этом рассказал глава региона Егор Ковальчук в «Максе».

«ВСУ вновь атакуют мирных жителей в брянском приграничье. В результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района ранена находящаяся в квартире местная жительница», — написал глава региона.

Также, по его данным, в населенном пункте Суворово в результате от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника повреждена крыша здания школы. Ковальчук также отметил, что в результате этой атаки ВСУ никто не пострадал.

Утром 4 октября губернатор Брянской области рассказал, что БПЛА Украины ударил по микроавтобусу около поселка Мамай. Пострадал местный житель. Кроме того, вблизи населенного пункта Роща Почепского района дрон ВСУ совершил сброс взрывного устройства. В результате также получил травмы мужчина, отметил глава региона.

Всем раненым назначено амбулаторное лечение. Ковальчук пожелал местным жителям скорейшего выздоровления.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ получил ранения ребенок.

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