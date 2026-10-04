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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области в результате удара ВСУ один человек погиб и один ранен
Global Look Press

В результате атаки войск Украины в Белгородской области один местный житель погиб, также еще один получил ранения. Об этом в канале в «Максе» сообщил региональный оперативный штаб.

Всего под удар попали шесть муниципалитетов, следует из сообщения.

«Погиб мирный житель, еще один получил ранения», — сказано в нем.

Так, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал по грузовику — мужчина скончался до приезда медиков от полученных травм. Автомобиль сгорел.

В городе Грайворон в результате удара БПЛА по машине местный житель получил осколочные ранения, рассказали в оперативном штабе. Его увезли в больницу. Машина также повреждена в результате удара.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Белгороде, в ряде поселков, а также на трассе Ракитное — Бобрава в Ракитянском округе.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали регион. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Ранее врач из Белгорода рассказала, чем ВСУ начиняют боеприпасы.

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