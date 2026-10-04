КНДР испытала гиперзвуковую ракету средней дальности

КНДР провела запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, которая поразила цель на расстоянии 1 тыс. км. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Учения прошли в субботу, 3 октября. Ракета была запущена в северо-восточном направлении и поразила цель в Японском море.

«Учения были нацелены на отработку способности ракетчиков, управляющих системой гиперзвуковых стратегических вооружений, к огневой службе. Также учения прошли в рамках работы по оценке надежности, эффективности и мобильности наших сил», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, присутствовавший на учениях, высоко оценил командный состав и солдат ракетного подразделения.

20 сентября Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря через несколько часов после запуска баллистической ракеты малой дальности. По данным Ренхап, баллистическую ракету малой дальности запустили из района Вонсан. Она пролетела около 450 километров. Детали второго запуска не разглашались.

В минобороны Южной Кореи заявляли, что внимательно следят за различными действиями КНДР и сохраняют возможности и готовность к решительному ответу на любые провокации «в рамках твердой объединенной оборонной стратегии Южной Кореи и США».

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в закладке мин, на которых подорвались ее военные.