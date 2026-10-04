В Иране заявили о работе над увеличением дальности ракет из-за конфликта с США

Вооруженные силы (ВС) Ирана из-за конфликта с США приняли решение увеличить дальность ракет. Об этом заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, передает Fars.

«В ходе этой войны мы пришли к выводу, что нам обязательно нужно увеличить дальность наших ракет, и мы уже двинулись в этом направлении», — сказал он.

До этого сообщалось, что разведки нескольких арабских стран получили данные о подготовке Ирана к возможному расширению конфликта с США и Израилем. Тегеран стремится нанести противникам такой ущерб, который должен предотвратить новые удары по Ирану. В стране усиливается роль Корпуса стражей исламской революции, на ключевые посты назначаются сторонники жесткой линии, а производство ракет и беспилотников ускоряется.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали промежуточное соглашение, которое должно было стать основой для прекращения конфликта. Однако позднее удары возобновились.

Ранее в минфине США сделали заявление о возобновлении ударов по Ирану.