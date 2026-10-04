Российские военные усилят удары по военной инфраструктуре Украины после заявления украинского президента Владимира Зеленского об увеличении числа атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что армия страны наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия Киева.

2 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии заявила, что россияне поддержали курс президента России Владимира Путина, несмотря на попытки вмешательства в выборы в Государственную думу извне.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Украина лишилась более 80% своего экспорта, который шел через Одессу, после ударов Вооруженных сил РФ по Измаильскому порту. Он также добавил, что удары по Измаильскому порту нанесли существенный урон для украинских военных, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в регионе.

Ранее Зеленский назвал новые дроны ВС РФ серьезной проблемой.