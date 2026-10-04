Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Армия

Минобороны России пообещало усилить удары по Украине после заявлений Зеленского

Минобороны: ВС РФ усилят удары по ВПК Украины после заявления Зеленского
Stringer/Reuters

Российские военные усилят удары по военной инфраструктуре Украины после заявления украинского президента Владимира Зеленского об увеличении числа атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что армия страны наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия Киева.

2 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии заявила, что россияне поддержали курс президента России Владимира Путина, несмотря на попытки вмешательства в выборы в Государственную думу извне.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Украина лишилась более 80% своего экспорта, который шел через Одессу, после ударов Вооруженных сил РФ по Измаильскому порту. Он также добавил, что удары по Измаильскому порту нанесли существенный урон для украинских военных, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в регионе.

Ранее Зеленский назвал новые дроны ВС РФ серьезной проблемой.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!