Путин поздравил служащих Космических войск с профессиональным праздником

Путин поздравил служащих Космических войск и отметил их работу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что благодаря труду нескольких поколений конструкторов, ученых, инженеров, испытателей и военных специалистов страна получила надежный ракетно-космический щит. Путин назвал его действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

«Были созданы уникальные технологии, сформирован мощный научный и производственный задел», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня военнослужащие и гражданский персонал Космических войск выполняют ответственные задачи по защите безопасности России. В их числе обеспечение работы систем связи и навигации и оперативная передача необходимых данных Вооруженным силам, в том числе подразделениям в зоне СВО.

До этого Путин говорил, что в России ведется активная разработка специализированной спутниковой группировки для управления новейшими тяжелыми боевыми беспилотниками. Речь идет о создании орбитальной системы, которая обеспечит контроль дронов на значительном удалении и стабильную связь там, где отсутствуют наземные коммуникационные и навигационные сети.

Как подчеркнул президент, работа продвигается оперативно и качественно. Разрабатываемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает системе Starlink, добавил он.

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