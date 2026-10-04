В пророссийском подполье рассказали, как ВСУ снабжают в обход Черного моря

Дунай остался единственным путем для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях блокады украинских портов на Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

«После того как закрыли одесские порты, Дунай остался основным путем, по которому они могли принимать военные грузы в обход Черного моря», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что баржи на Дунае берут примерно в два-три раза меньше грузов из-за рекордного обмеления реки в условиях жары. Осадка баржи уменьшилась до двух метров, в результате стоимость речных перевозок выросла, уточнил представитель подполья.

4 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по морскому судну типа «сухогруз» восточнее Одессы. Как сообщили в Минобороны РФ, судно доставляло военное имущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар нанесли беспилотниками на переходе морем.

Ранее военкор заявил о начале выполнения одного приказа Путина армией России.