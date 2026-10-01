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Путин сделал предупреждение в случае атаки на Калининград

Путин: заявления про защиту Калининградской области — не запугивание
Кристина Соловьева/РИА Новости

В случае нападения на Калининград будет применен весь российский арсенал вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Заявления МИД, о которых вы сказали, и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, - это не запугивание. Это ответ на попытку нас запугать», — сказал он.

Путин уточнил, что ответ России при накале ситуации неизбежен. Именно поэтому он считает необходимым «ставить вопрос о применении всех имеющихся средств».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия применения ядерного оружия четко оговорены в доктринальных документах РФ.

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте. Накануне Рютте сообщил о получении Альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области.

Ранее в Госдуме сравнили Латвию с мухой из-за слов президента о ядерном оружии.

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