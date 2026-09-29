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Армия

Экс-соратница Зеленского оценила потери украинских войск в ДНР

Мендель: ВСУ за четыре месяца боев в ДНР потеряли более 100 тысяч военных
Gleb Garanich/Reuters

Потери украинских войск за 18 недель боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) превысили 100 тыс. человек. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель.

Она уточнила, что в это число также входят раненые солдаты.

По словам экс-чиновницы, на Украину надвигается кризис. Он угрожает как политической и финансовой, так и гуманитарной сферам.

19 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют около 27 тыс. бойцов. Речь идет как о раненых, так и о безвозвратных потерях.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский еще летом сообщил, что ВСУ с момента эскалации конфликта якобы потеряли всего 50 тыс. военнослужащих. Как он сказал, еще около 400 тыс. солдат получили ранения. СМИ со ссылкой на данные министерства обороны РФ писали, что безвозвратные потери ВСУ только за первую половину текущего года могли превысить 200 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ.

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