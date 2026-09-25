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Армия

ВС РФ за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

За неделю российские Вооруженные силы провели серию масштабных атак по стратегически важным объектам Украины. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, было зафиксировано два массированных и семь групповых ударов.

Под огнем оказались предприятия военно-промышленного комплекса, металлургические заводы и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их функционирование.

Кроме того, удары пришлись по узлам связи, логистическим центрам и элементам транспортной сети, задействованным в снабжении украинской армии. В министерстве также отчитались о поражении военных аэродромов, арсеналов с боеприпасами, хранилищ топлива и военно-технического имущества, производственных площадок и складов беспилотников, а также зон сосредоточения личного состава ВСУ и иностранных добровольцев.

Также силы противовоздушной обороны за ту же неделю пресекли массированные атаки с воздуха, перехватив и ликвидировав 6 011 украинских дронов самолетного типа как над российскими регионами, так и на линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно о целях ночных ударов по объектам на Украине, которые были раскрыты Министерством обороны.

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