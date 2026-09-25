ВС РФ за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине

За неделю российские Вооруженные силы провели серию масштабных атак по стратегически важным объектам Украины. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, было зафиксировано два массированных и семь групповых ударов.

Под огнем оказались предприятия военно-промышленного комплекса, металлургические заводы и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их функционирование.

Кроме того, удары пришлись по узлам связи, логистическим центрам и элементам транспортной сети, задействованным в снабжении украинской армии. В министерстве также отчитались о поражении военных аэродромов, арсеналов с боеприпасами, хранилищ топлива и военно-технического имущества, производственных площадок и складов беспилотников, а также зон сосредоточения личного состава ВСУ и иностранных добровольцев.

Также силы противовоздушной обороны за ту же неделю пресекли массированные атаки с воздуха, перехватив и ликвидировав 6 011 украинских дронов самолетного типа как над российскими регионами, так и на линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно о целях ночных ударов по объектам на Украине, которые были раскрыты Министерством обороны.