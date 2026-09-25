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Армия

Летчик объяснил, как модернизированный Су-57 повлияет на ход СВО

Летчик Попов: модернизированный Су-57 проявит себя в зоне СВО зимой
Нина Падалко/РИА Новости

Обновленный истребитель Су-57 сможет существенно проявить себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО) к концу текущего года. Такое мнение в интервью 360.ru высказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

По его словам, зимой самолет сыграет значительную роль в ходе боевых действий, используя недоработки противника.

«[Информационное обеспечение полета] стало гораздо эффективнее. И где-то это дает возможности применить новые тактические приемы», — сказал эксперт.

В конце сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) партию истребителей Су-57 в новом техническом облике.

Отмечалось, что машины, которые сегодня выходят из заводских цехов, отличаются от самолетов времен начала СВО. За этот период Су-57 прошел огромную эволюцию. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации Сергей Липовой отмечал, что Су-57 модернизирован именно с учетом задач СВО: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей.

Ранее стало известно о сверхдальнем перелете Су-57.

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