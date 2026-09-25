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Армия

Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья в ДНР

Белоусов: освобождение Доброполья станет символом отваги для будущих поколений
Минобороны России

Освобождение Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) навсегда останется символом отваги и стойкости для будущих поколений. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении, адресованном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Эта победа продолжает героический путь дивизии и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников отечества», — сказал Белоусов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что бойцы российской группировки войск «Центр» установили полный контроль над логистическими путями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья. По данным ведомства, операторы БПЛА круглосуточно следят за путями, ведущими к городу, что «позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их». Кроме того, российские военные продолжают сжимать котел.

24 сентября Доброполье перешло под контроль Вооруженных сил России. По данным МО, город использовался для нанесения ударов во фланг и тыл «Южной» группировки российских войск, наступающей на Дружковку. Отмечалось, что установление контроля над Добропольем может нарушить систему снабжения ВСУ на Донбассе и создать угрозу потери украинскими войсками основного укрепрайона в районе Славянска и Краматорска.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ с начала окружения в Доброполье.

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