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Армия

Британия задействовала украинские данные для обучения новых боевых дронов

Британия будет использовать данные боевых действий на Украине для БПЛА
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Британским фирмам разрешат использовать данные о боевых действиях в Украине для разработки новых моделей искусственного интеллекта (ИИ) в боевых беспилотниках. Об этом сообщает правительство Великобритании, его цитирует Reuters.

Соглашение о доступе к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs было достигнуто в августе в ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. На платформе содержатся данные, собранные в боевых условиях с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков по всей зоне боевых действий на Украине.

«Этот первый в мире доступ к реальным данным о боевых действиях, который позволит британским компаниям расширить границы оборонных инноваций, обеспечить безопасность Великобритании, а также еще больше укрепит Украину», — говорится в заявлении министра обороны Великобритании Уэса Стритинга.

Уточняется, что доступ к базе данных предоставляется на срок до 12 часов.

В правительстве добавили, что хотя БПЛА действуют автономно, используя ИИ для работы, выявления угроз и целей и принятия решений, участие человека в их управлении никто не отменял.

Ранее Великобритания заявила о передаче Украине секретных данных о дальнобойных ракетах.

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