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Армия

Российские военные взяли под контроль все логистические пути ВСУ у Доброполья в ДНР

МО: ВС России полностью контролируют логистические пути ВСУ у Доброполья в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Центр» установили полный контроль над логистическими путями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторы БПЛА круглосуточно контролируют логистические пути ВСУ, ведущие к Доброполью, что «позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их».

Кроме того, российские военные продолжают сжимать котел.

До этого в Минобороны заявили, что все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье пресекаются. С начала окружения ВСУ потеряли более 170 военных и два пикапа.

24 сентября Доброполье перешло под контроль Вооруженных сил России. По данным МО, город использовался для нанесения ударов во фланг и тыл «Южной» группировки российских войск, наступающей на Дружковку. Отмечалось, что становление контроля над Добропольем может нарушить систему снабжения ВСУ на Донбассе и создать угрозу потери украинскими войсками основного укрепрайона в районе Славянска и Краматорска.

Ранее в Минобороны раскрыли недельные потери ВСУ в районе котла в Харьковской области.

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