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Армия

Российские войска ударили по предприятиям ВПК, логистическим центрам и судам Украины

ВС РФ поразили предприятие в Борисполе, логистический центр и судно под Одессой
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России в ночь на 25 сентября ударили беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В Борисполе Киевской области удар пришелся по месту сборки и хранения беспилотников — по ООО «Файер Поинт». По данным ведомства, на территории предприятия осуществлялось хранение двигателей «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки ракет «Фламинго».

В Одесской области российские войска поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Нерубайское, осуществлявших хранение и распределение военных грузов, поступивших на Украину из стран Европы.

В порту Рени российские беспилотники ударили по объектам причальной инфраструктуры и трем хранилищам с грузом, предназначенным для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Черном море силы РФ поразили сухогруз, который доставлял в порт Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Киеве.

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