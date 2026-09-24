Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем

Принадлежащий НАТО самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра летает над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Принадлежащий НАТО самолет-разведчик Bombardier Artemis II вылетел около получаса назад из Румынии, где базируется на аэродроме в Констанце, и в настоящее время курсирует над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, выйдя на полет над акваторией через контрольную точку UDROS в зоне ответственности болгарских диспетчеров, борт приступил к выполнению стандартного задания. Он отметил, что текущая миссия предполагает длительный полет по отработанному маршруту — с запада на восток вдоль побережья и обратно. Самолет движется вне установленных трасс для гражданской авиации, поддерживая высоту полета около 10 километров. Курсирование происходит исключительно над международными водами, без каких-либо попыток пересечения воздушных границ прибрежных государств.

Появление подобных бортов у российских границ является регулярной практикой, однако каждый такой вылет привлекает внимание ввиду продолжительности и характера выполняемых задач.

18 сентября над нейтральными водами Черного моря курсировали сразу два разведывательных самолета стран Североатлантического альянса, в том числе и Bombardier Artemis II.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над странами Прибалтики.