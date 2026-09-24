Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymenVpP
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Армия

Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II замечен над Черным морем
Leidos

Принадлежащий НАТО самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра летает над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Принадлежащий НАТО самолет-разведчик Bombardier Artemis II вылетел около получаса назад из Румынии, где базируется на аэродроме в Констанце, и в настоящее время курсирует над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, выйдя на полет над акваторией через контрольную точку UDROS в зоне ответственности болгарских диспетчеров, борт приступил к выполнению стандартного задания. Он отметил, что текущая миссия предполагает длительный полет по отработанному маршруту — с запада на восток вдоль побережья и обратно. Самолет движется вне установленных трасс для гражданской авиации, поддерживая высоту полета около 10 километров. Курсирование происходит исключительно над международными водами, без каких-либо попыток пересечения воздушных границ прибрежных государств.

Появление подобных бортов у российских границ является регулярной практикой, однако каждый такой вылет привлекает внимание ввиду продолжительности и характера выполняемых задач.

18 сентября над нейтральными водами Черного моря курсировали сразу два разведывательных самолета стран Североатлантического альянса, в том числе и Bombardier Artemis II.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над странами Прибалтики.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!