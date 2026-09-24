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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников над регионами России
Shutterstock

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 24 сентября перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 20:00 мск 23 сентября до 8:00 мск 24 сентября дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и республикой Крым.

До этого сообщалось, что в ночь на 24 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в городе Таганроге, Кагальницком и Неклиновском районах Ростовской области. В Кагальницком районе в результате падения обломков сбитого дрона повреждены административные строения нефтебазы.

Накануне вечером в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников над территориями регионов страны в течение суток.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся лесной массив в районе микрорайона Голубая Бухта.

Ранее сообщалось, что российский самолет научили охотиться на ударные беспилотники.

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