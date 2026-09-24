Пакистан нанес удар по афганскому Кандагару

Пакистанская армия нанесла удар по расположенному на юге Афганистана городу Кандагару, афганские власти говорят об отсутствии ущерба. Об этом, ссылаясь на представителя афганских властей Забиуллу Моджахеда, сообщает портал Tolonews.

По его словам, Пакистан совершил атаку в пустынной местности в девятом городском квартале. При этом ущерба причинено не было и угрозы для населения нет.

Tolonews отмечает, что прогремевший взрыв был такой силы, что его было слышно во всех районах города.

29 июня стало известно, что пакистанские силы безопасности провели наземную операцию вдоль границы с Афганистаном, после чего нанесли точечные удары по укрытиям боевиков в приграничном районе.

До этого сообщалось, что Афганистан провел военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы, которую не признает Кабул. Она стала ответом на бомбардировки афганской территории Военно-воздушными силами Пакистана.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».