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Армия

Два человека ранены в результате атак ВСУ на Брянскую область

Ковальчук: в брянском приграничье из-за атак ВСУ пострадали два человека
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным районам Брянской области два человека получили ранения. Об этом сообщил в «Максе» врио губернатора Егор Ковальчук.

«Двое раненых в брянском приграничье», — написал он.

По его словам, в первом случае осколочные ранения получил мужчина в деревне Крюков Стародубского района, когда дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Пострадавший госпитализирован. Также в селе Чуровичи Климовского района из-за взрыва беспилотника травмирован местный житель. Здесь госпитализация не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.

Ковальчук добавил, что за прошедшие сутки ВСУ активно атаковали территорию Брянской области беспилотниками. С помощью систем ПВО, а также мобильно-огневых групп, спецподразделений Росгвардии удалось уничтожить 155 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что на территории региона из-за атак ВСУ за сутки пострадали восемь мирных жителей — семь человек госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Брянской области украинский беспилотник ранил главу округа.

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