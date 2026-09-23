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Армия

ВСУ попытались выйти из окружения в Харьковской области

ВС РФ сорвали попытку двух групп ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска сорвали попытку двух групп украинских военных выйти из окружения в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник предпринял попытку выхода двумя боевыми группами 22-й ОМБр в пешем порядке из окружения в районе Черного», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что попытку прорыва заблаговременно раскрыла разведка.

22 сентября Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки «Север» ведут активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

В ведомстве добавили, что активные боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотное.

В Минобороны ранее сообщили, что бойцы группировки войск «Север» успешно продолжают создание буферной зоны в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что вокруг украинских военных в Харьковской области сжимается «Волчанское кольцо».

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