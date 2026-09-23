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Армия

В Минобороны раскрыли цели ночных ударов по объектам на Украине

МО: ВС РФ ночью нанесли удары по оборонным и энергетическим предприятиям Украины
Минобороны РФ

В ночь на 23 сентября Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповые удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, под удар российских сил попали логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах украинской армии, добавили в оборонном ведомстве.

В Киеве и Киевской области был поражен склад хранения материалов для производства БПЛА, а также предприятие (ООО «Туканс»), расположенное в Вишневом. На заводе производили комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Минобороны.

В Одесской области ВС РФ ударили по трем логистическим центрам в Одессе, в которых хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также был поражен склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в селе Мирное Одесской области.

В Минобороны уточнили, что на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения.

Накануне стало известно, что склад одной из крупнейших украинских логистических компаний, Berger Cargo, закрывается под Киевом, в том числе из-за угрозы прилетов. В самой компании сообщили, что потеряли более 40 тыс. кв. м складских площадей из-за российских ударов.

Ранее российские военные ударили по логистическим центрам и портам Украины.

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