Минобороны сообщило об уничтожении более 500 беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили цеха по производству БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и комплектующих для них. По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских войск.

Ранее над регионами России за ночь уничтожили почти три сотни БПЛА.