Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Армия

Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области

Шуваев: в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей
РИА Новости

Восемь мирных жителей пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в «Максе».

«В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены восемь человек», — написал он.

По его словам, семь человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли регион 150 раз. Под удар попали 13 округов — Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.

Во время атак противник применял артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня в ходе 14 обстрелов, а также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО) 145 беспилотников удалось подавить и сбить и подавить.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе отражения ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над двумя городами и шестью районами региона.

Ранее в Энергодаре дроны ВСУ атаковали жилые дома.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!