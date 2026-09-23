Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области

Шуваев: в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей

Восемь мирных жителей пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в «Максе».

«В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены восемь человек», — написал он.

По его словам, семь человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Шуваев добавил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли регион 150 раз. Под удар попали 13 округов — Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.

Во время атак противник применял артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня в ходе 14 обстрелов, а также шесть раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Благодаря работе систем противовоздушной обороны (ПВО) 145 беспилотников удалось подавить и сбить и подавить.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе отражения ночной атаки силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над двумя городами и шестью районами региона.

Ранее в Энергодаре дроны ВСУ атаковали жилые дома.