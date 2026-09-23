Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в РоссииНападения медведей в России
Армия

В США провели летные испытания корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93

NNSA сообщило о летном тесте корпуса боеголовки W93 для ракет подлодок Columbia
Jonathan Ernst/Reuters

США провели летные испытания корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Запуск производился с помощью метеорологической зондирующей ракеты Atrax и был предназначен для измерения аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу. Полученные данные планируется использовать при разработке неядерных компонентов W93. Эти работы ведутся в Национальных лабораториях Sandia.

W93 станет первой за почти 40 лет полностью новой термоядерной боеголовкой, создаваемой в США. Программа ее разработки стартовала в мае 2022 года и реализуется при участии Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Нью-Мексико.

Начало серийного производства W93 намечено на середину 2030-х годов. Боеголовками планируется оснащать баллистические ракеты стратегических атомных подводных лодок класса Columbia.

В августе ряд американских компаний, участвующих в разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», успешно завершили первые ключевые испытания своих технологий. По словам генерала Космических сил США Майкла Гетлейна, в число компаний, завершивших первую серию тестов, входят SpaceX и Northrop Grumman. В рамках испытаний подрядчики проверяли передачу данных от сенсоров к перехватчикам, а также работу силовых установок.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!