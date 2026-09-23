В США провели летные испытания корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93

США провели летные испытания корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Запуск производился с помощью метеорологической зондирующей ракеты Atrax и был предназначен для измерения аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу. Полученные данные планируется использовать при разработке неядерных компонентов W93. Эти работы ведутся в Национальных лабораториях Sandia.

W93 станет первой за почти 40 лет полностью новой термоядерной боеголовкой, создаваемой в США. Программа ее разработки стартовала в мае 2022 года и реализуется при участии Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Нью-Мексико.

Начало серийного производства W93 намечено на середину 2030-х годов. Боеголовками планируется оснащать баллистические ракеты стратегических атомных подводных лодок класса Columbia.

В августе ряд американских компаний, участвующих в разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», успешно завершили первые ключевые испытания своих технологий. По словам генерала Космических сил США Майкла Гетлейна, в число компаний, завершивших первую серию тестов, входят SpaceX и Northrop Grumman. В рамках испытаний подрядчики проверяли передачу данных от сенсоров к перехватчикам, а также работу силовых установок.

Ранее в США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ.