Экономист заявил, что конфликт на Украине близится к концу

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что конфликт на Украине близится к завершению из-за истощения ресурсов для его продолжения. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Куща, снижается также внешняя финансовая помощь.

«Очевидно, что ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов. Это не только деньги или финансовый ресурс, это и инфраструктурный запас прочности, это и демографический потенциал, и даже ментальный потенциал», — пояснил экономист.

Он уточнил, что экономика Украины скоро может перейти в рецессию, падение отмечается два месяца подряд.

Кущ добавил, что украинские власти осознают истощение ресурсов и в определенный момент начнут искать способы выйти из конфликта.

13 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий говорил, что из-за российских ударов около 70 млрд гривен налоговых поступлений могут не поступить в украинский бюджет.

Украина планирует и предусмотреть отдельную статью бюджета в размере $1 млрд «для страхования военных рисков». Корецкий подчеркнул, что правительство рассчитывает на то, что партнеры Киева помогут увеличить эту сумму.

Ранее эксперт заявил, что Украина ежегодно теряет количество жителей, сопоставимое с населением целого города.