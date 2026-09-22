Минобороны РФ сообщило о применении ракет «Циркон» в ходе ночного удара

Вооруженные силы России в ходе ночного удара применяли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, массированный удар по объектам на территории Украины был нанесен высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

Целями стали металлургические и химические предприятия, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, портовая инфраструктура и суда, которые, как утверждается, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по промышленным предприятиям, объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

В ночь на 17 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Запорожье и Одесской области. По данным Минобороны РФ, среди пораженных целей оказались крупный дата-центр De Novo, цеха по производству беспилотников, аккумуляторный парк в Броварах, комбинат «Запорожсталь», предприятие радиоэлектронной промышленности, электроподстанция и два моста через Днестр. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский артиллерист уничтожил пункты управления украинскими дронами.