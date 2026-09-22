Автобус с решетками для перевозки мобилизованных в ВСУ попал на видео

Мобилизованных украинцев перевозят под конвоем в автобусах с решетками. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua», публикуя соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, что автобус практически со всех сторон закрыт металлическими решетками, а рядом с транспортом находятся военные, которые осуществляют его охрану во время перевозки.

По словам капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Онистрата, в салоне автобуса находятся один или два стрелка, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не сбежали, а решетки необходимы для того, чтобы пассажиры не сбежали по пути в учебные центры.

Накануне в украинском Чернигове жители устроили стихийный бунт против ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и принудительной мобилизации. Отмечается, что сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы готовы линчевать военкомов, поскольку общество достигло точки кипения из-за мобилизации. По его словам, лишь в 10% случаев мобилизация проходит с соблюдением процедур, в остальных 90% речь идет о нарушении прав граждан.

Ранее украинский солдат обвинил ТЦК в мобилизации мужчины предпенсионного возраста.