МВД: из загранпаспорта с 2027 года исчезнут две графы

С 2027 года изменится оформление загранпаспортов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Отмечается, что с начала следующего года из загранпаспортов исчезнут две графы — «Личный код» и «Учетная запись». Их отменят в связи с неактуальностью в современном правовом пространстве, а также для унификации и упрощения обработки документов.

«В в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа», — объяснили в МВД.

В документ добавили дополнительную латинскую букву: PP — для загранпаспорта гражданина, PD — для дипломатического загранпаспорта, PО — для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно.

Накануне в МВД РФ рассказали, что граждане по желанию могут проставить в паспорт до шести дополнительных отметок. Среди таких отметок — сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В ведомстве уточнили, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки.

Ранее соискателям объяснили, как не передать паспортные данные мошенникам при поиске работы.