Герой России рассказал об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Герой России Соколов рассказал о сложности при уничтожении танка Leopard на СВО

Герой России Алексей Соколов с позывным «Сокол» рассказал о трудностях при уничтожении немецкого танка Leopard в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, основной проблемой стала антидроновая сетка, которая не давала кумулятивному боеприпасу пробить броню машины.

Соколов отметил, что танк Leopard был самой сложной целью, и уничтожить его удалось совместно с товарищем по позывному «Тек» и расчетом дрона «Князь Вандал Новгородский», при этом сам «Сокол» тогда работал на радиодроне.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Алексей Соколов родом из Пермского края, был мобилизован в 2022 году. Начинал службу в пехоте, затем стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Во время операции по взятию Константиновки он уничтожил более 30 единиц тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что и был удостоен звания Героя России.

В начале сентября российские войска уничтожили танк Abrams ВСУ, который искали несколько месяцев, всего одним FPV-дроном. По словам бойца с позывным Кот, его подразделению поручили найти и уничтожить американский танк, работавший с оборудованного укрытия.

Ранее ВСУ лишились редкой боевой машины в зоне СВО.