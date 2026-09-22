В Самарской области местный житель погиб в результате атаки украинских беспилотников

Губернатор Федорищев: один человек погиб при атаке БПЛА на Самарскую область

Один человек погиб при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее тяжелой и невосполнимой потерей.

По его словам, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в медицинских учреждениях.

Кроме того, из-за атаки повреждены гражданские объекты, в том числе жилые дома и автомобили.

До этого исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ 158 раз атаковали регион за сутки. По его словам, противник пытался нанести удары по Белгороду и еще 15 округам. Ранения получили 11 человек, шестеро из них доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Собянин сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Москву.