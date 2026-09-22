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Армия

ВСУ не смогли сбить ночью ни одной баллистической ракеты ВС РФ

ВСУ признали, что не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты за ночь
Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что не смогли за ночь перехватить ни одной баллистической и противокорабельной ракеты. Такие данные предоставили Воздушные силы ВСУ, сообщает RT.

В результате ударов Вооруженных сил России прилеты были зафиксированы в 22 местах.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В министерстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

До этого войска РФ нанесли поражение беспилотниками-камикадзе «Герань-4 сикер» трем радиолокационным станциям и радиорелейным станциям Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Одесской областях республики.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру в Киеве и оборонным заводам Украины.

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