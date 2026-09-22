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Армия

ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки около 160 раз

Губернатор Шуваев: за сутки Белгородская область атакована ВСУ 158 раз
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 158 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в «Максе» со ссылкой на оперативный штаб.

«За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области», — говорится в публикации.

По его словам, противник пытался нанести удары по Белгороду и еще 15 округам — Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Шуваев уточнил, что при атаке на область противник восемь раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также 12 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

Глава региона отметил, что «благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников».

Не обошлось и без пострадавших. Ранения получили 11 человек, шестеро из них доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Самарской области из-за атаки БПЛА оказались повреждены гражданские объекты.

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