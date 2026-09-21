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Армия

В РФ рассказали об отработке Западом операций против ВМФ России при помощи «тройки»

«Известия»: Запад отрабатывает блокировку кораблей ВМФ России с помощью БПЛА
Global Look Press

Страны Запада в ходе учений отрабатывают блокировку кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в Балтийском и Северном морях, а также северной части Атлантического океана с помощью воздушных, надводных и подводных беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на экспертов.

«Участники проверят в деле безэкипажные технологии. В первую очередь надводные, но, вероятно, задействуют также подводные и воздушные дроны», — сказал контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.

По его словам, без этой «тройки» уже трудно представить современную войну на море.

Как подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков, Северное море имеет важное значение для российского судоходства, так как через него проходят маршруты кораблей из Балтийского моря в Атлантический океан.

До этого сообщалось, что НАТО развернуло в Северном море и Атлантике группировку кораблей в рамках учений Strike Warrior 26-2. Маневры начались 21 сентября.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя учения НАТО, подчеркнул, что на Западе все время говорят о защите международного права и в это же время готовятся к захвату гражданских судов.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО отрабатывает сценарии блокады Калининградской области.

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