Politico: Россия планирует нарастить производство «Гераней» на 28 тыс. в год

Россия намерена расширить производство ударных БПЛА типа «Герань». Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на документы от корпорации «Росатом».

Как утверждается, в России планируют увеличить мощности предприятия «Алабуга-Волокно» в Татарстане за счет запуска новой линии, направленной на выпуск углеродного волокна. Этот материал используется в корпусах дронов.

Строительство новой линии позволит нарастить производство БПЛА «Герань» примерно на 28 тысяч единиц в год — то есть на 78%, утверждает автор публикации. На Украине считают, что на сегодняшний день в России якобы в год производится более чем 36 тысяч единиц беспилотников такого типа.

Politico отмечает, что российский производитель выйдет на заявленную мощность в течение 2028 года.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что российские новые реактивные дроны «Герань» совершили революцию в боевых действиях.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что российские «герани» могут приблизить конец СВО.