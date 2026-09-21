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Армия

ВСУ атаковали здание избирательной комиссии в Орловской области

В Орловской области при атаке ВСУ повреждено здание избирательной комиссии
Shutterstock

Здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) Орловской области получило повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор региона Андрей Клычков, передает ТАСС.

«У нас [в Орловской области] есть повреждения здания территориальной избирательной комиссии, но к тому моменту уже комиссия закончила работу и никого в здании не было», — сказал он.

Чиновник отметил, что пострадавших нет.

Утром в понедельник Клычков заявил, что в ночь на 21 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 32 дрона ВСУ над территорией Орловской области. По его словам, в результате атаки повреждены три частных домовладения, пострадавших нет.

Всего силы ПВО ночью сбили более 240 украинских беспилотников. Атаки отразили в 19 регионах, включая Татарстан, Адыгею, Башкирию и Краснодарский край. Также дроны были ликвидированы в Орловской, Саратовской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Ульяновской, Тверской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Оренбургской, Тульской, Воронежской, Курской и Самарской областях. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

21 сентября сообщалось, что во время выборов в Госдуму из-за атак ВСУ в 10 регионах России были повреждены и разрушены 74 здания, где находились территориальные и участковые комиссии.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении терроризма Украины перед выборами в России.

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