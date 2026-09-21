ФТС передала для нужд СВО товаров почти на 2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) в первом полугодии 2026 года передала для нужд СВО товаров почти на 2 млрд рублей. Об этом заявил руководитель ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«В их числе 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое другое», — уточнил он.

21 сентября Путин провел рабочую встречу с Пикалевым. Глава ФТС доложил президенту о результатах работы службы и перспективах ее развития.

До этого сообщалось, что Народный фронт передал в зону СВО более 5 тыс. дронов, закупленных при поддержке Минпромторга. Также российским военным передали беспилотники на оптоволокне и дроны самолетного типа «Альбатрос М5».

В прошлом году начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявлял, что россияне с начала спецоперации на Украине пожертвовали на нужды Вооруженных сил РФ и поддержку Народного фронта более 62,8 млрд рублей. По его словам, участникам СВО крайне важно знать, что о них думают и заботятся, помогают их близким в то время, пока они решают боевые задачи на фронте.

Ранее «Калашников» передал опоры для зенитных пулеметов.