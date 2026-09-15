Российские войска ударили по железнодорожному составу ВСУ в Волынской области

Минобороны РФ: ВС нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ в Рымачах

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рымачах Волынской области с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер». Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ использовали железнодорожный состав для доставки грузов военного назначения. Среди прочего по железной дороге доставлялись БПЛА иностранного производства и их комплектующие.

До этого Минобороны РФ сообщило, что международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины был атакован российскими беспилотниками.

В Минобороны заявили, что регулярные удары по украинским пограничным переходам нарушают наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе ключевых транспортно-логистических узлов украинской армии.

14 сентября министерство обороны рассказало, что российские военные поразили железнодорожные объекты на Украине, которые использовались для транзита военных грузов из Европы.

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