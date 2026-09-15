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Армия

Российские войска ударили по железнодорожному составу ВСУ в Волынской области

Минобороны РФ: ВС нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ в Рымачах
aviation21.ru

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рымачах Волынской области с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер». Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ использовали железнодорожный состав для доставки грузов военного назначения. Среди прочего по железной дороге доставлялись БПЛА иностранного производства и их комплектующие.

До этого Минобороны РФ сообщило, что международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины был атакован российскими беспилотниками.

В Минобороны заявили, что регулярные удары по украинским пограничным переходам нарушают наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе ключевых транспортно-логистических узлов украинской армии.

14 сентября министерство обороны рассказало, что российские военные поразили железнодорожные объекты на Украине, которые использовались для транзита военных грузов из Европы.

Ранее обозреватель перечислил приоритетные для ВС РФ направления фронта осенью.

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