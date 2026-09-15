МО РФ: ВСУ с начала сентября потеряли до 490 бойцов в окружении под Харьковом

Украинские формирования, попавшие в окружение в Харьковской области, с начала сентября потеряли до 490 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Одновременно с этим они расширяют внешнюю зону контроля.

«С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, ВСУ лишились 21 наземного роботизированного комплекса.

7 сентября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны окружили порядка 1700 солдат ВСУ на севере Харьковской области. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что уничтожение данных украинских формирований позволит Вооруженным силам РФ на 20 км отодвинуть линию боевого соприкосновения от границы Белгородской области.

Как отметил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, любые попытки ВСУ выбраться из кольца приведут лишь к новым потерям.

Ранее российский офицер раскрыл подробности операции по окружению ВСУ в Харьковской области.