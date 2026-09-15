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Армия

В ДНР российские войска сожгли польского «Краба», использовавшегося ВСУ

Минобороны РФ: российские войска уничтожили САУ «Краб» в Краматорском районе
Минобороны России

Российские военные вывели из строя самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб», которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что такие САУ производятся в Польше. Российские операторы дронов обнаружили переданную ВСУ технику в Краматорском районе Донецкой народной республики (ДНР). В тот момент украинские военнослужащие с помощью «Краба» обстреливали наступающие подразделения Вооруженных сил РФ.

«По артустановке противника сразу ударил расчет гаубицы «Мста-Б». Первым же прилетом машину обездвижили», — говорится в заявлении.

Далее за дело взялись операторы ударных беспилотников ВС РФ, которые в ходе атак сожгли польскую САУ.

14 сентября российское Минобороны сообщило, что расчеты FPV-дронов в составе группировки войск «Юг» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ под Краматорском. Технику поразили на логистических маршрутах в населенных пунктах Дружковка, Николаевка, Краматорск и Дружковское.

Ранее военный корреспондент заявил, что сражения за Донбасс подошли к развязке.

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