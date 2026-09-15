Мирошник: ВСУ наносят удары по детским садам и школам

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил в своем еженедельно докладе, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили массированные удары по школам и детским садам на неделе с 7 по 13 сентября.

«Украинские боевики совершали преднамеренные массированные удары по гражданской инфраструктуре городов и населенных пунктов на территории России. Целями преступных ударов были школы, детские сады, объекты культурного значения», — поделился дипломат.

Он пояснил, что в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области украинские войска ударили по двум домам культуры и двум школам. В Заводском районе Орла пострадало остекление здания детского сада.

Накануне мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что украинские военные с помощью дронов атаковали художественную школу и продуктовый магазин в Энергодаре.

По его словам, ВСУ направили девять беспилотников по продуктовому магазину, еще один поразил художественную школу. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее украинские войска ударили по рынку в Энергодаре.