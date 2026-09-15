В Харьковской области провалились попытки контратак двух окруженных бригад ВСУ

Вооруженные силы России сорвали попытки контратак находящихся в окружении в Харьковской области двух украинских бригад. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
В районе Казачьей Лопани 58-я механизированная бригада украинской армии предприняла попытку контратаки, которая была отражена комплексным огневым воздействием.
Также была выявлена подготовка 22-й отдельной механизированной бригады к проведению контратаки с использованием бронетехники. Она была сорвана расчетами FPV-дронов Северной группировки войск, которые уничтожили танки и личный состав противника.
10 сентября сообщалось, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженная в Харьковской области, продолжает нести потери под ударами авиации и артиллерии.
8 сентября министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в Харьковской области.
Ранее в Минобороны подтвердили взятие Казачьей Лопани.