РИА Новости: окруженным на Харьковщине бригадам ВСУ не удалось контратаковать

Вооруженные силы России сорвали попытки контратак находящихся в окружении в Харьковской области двух украинских бригад. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

В районе Казачьей Лопани 58-я механизированная бригада украинской армии предприняла попытку контратаки, которая была отражена комплексным огневым воздействием.

Также была выявлена подготовка 22-й отдельной механизированной бригады к проведению контратаки с использованием бронетехники. Она была сорвана расчетами FPV-дронов Северной группировки войск, которые уничтожили танки и личный состав противника.

10 сентября сообщалось, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженная в Харьковской области, продолжает нести потери под ударами авиации и артиллерии.

8 сентября министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее в Минобороны подтвердили взятие Казачьей Лопани.