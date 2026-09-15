Глава Таганрога сообщила подробности о последствиях ракетной атаки ВСУ

Три очага возгорания выявили в Таганроге после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала глава города Светлана Камбулова.

«Наш город снова подвергся массированной атаке врага. Возникло три очага возгорания. Экстренные службы работают на местах происшествий», — говорится в заявлении.

По ее словам, в восьми домах — трех частных и пяти многоквартирных — было повреждено остекление. Камбулова добавила, что в ближайшее время в Таганроге начнет работать специальная комиссия по оценке причиненного ущерба.

Рано утром 15 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что Таганрог подвергся массированной ракетной атаке ВСУ. Никто из жителей не пострадал, подчеркнул глава региона. Однако были зафиксированы множественные последствия, включая несколько возгораний. Изначально сообщалось, что в городе оказались повреждены два многоэтажных и три частных дома, магазин продуктов, коммерческое здание, сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и газовая труба. Также урон был нанесен складу компании Ozon.

Ранее четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Ростов-на-Дону.