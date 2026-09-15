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Армия

В Киеве произошел взрыв на фоне прилетов

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Alina Smutko/Reuters

В Киеве произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Дарницком районе БПЛА попал в автозаправку. Туда выехали экстренные службы. А в Оболонском районе зафиксирован прилет в складские помещения.

В ночь на 15 сентября военные Польши подняли в воздух истребители на фоне «российской активности» на территории Украины. В состояние готовности были приведены средства ПВО (противовоздушной обороны) и радиолокационной разведки.

До этого «Военкоры Русской весны» писали, что американская разведка якобы предупредила Украину о подготовке серии массированных ударов по энергетике. По информации Telegram-канала, с 15 сентября ожидается до восьми атак на объекты инфраструктуры республики.

Ранее самолет НАТО сбил беспилотник в небе над Литвой.

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