В Самарской области отразили атаку БПЛА, повреждено промпредприятие

В Самарской области в течение ночи было сбито более 40 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он пояснил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожали вражеские дроны на протяжении всей ночи.

По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются повреждения на одном из промышленных предприятий. Были выбиты стекла в нескольких жилых домах.

Губернатор напомнил, что публикация фото и видео с последствиями атаки запрещена.

12 сентября сообщалось, что в результате массированной украинской атаки на Тольятти пострадал один человек.

В этот же день Федорищев сообщил, что Самарская область подверглась крупной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт рассказал о значении МОГ приграничья в уничтожении украинских беспилотников.