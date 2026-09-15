ВВС Саудовской Аравии ударили по Йемену, есть пострадавшие

ВВС Саудовской Аравии нанесли несколько ударов около города Зубаб в провинции Таиз на берегу Красного моря в Йемене, передает агентство Saba, близкое к йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах».

По предварительным данным, при бомбардировке пострадали местные жители.

Обострение в Йемене началось в середине июля, когда проправительственные силы атаковали аэропорт Саны во время приземления самолета из Ирана с делегацией хуситов. Те обвинили в случившемся Саудовскую Аравию и объявили ей войну. С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами.

Так, 14 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе имени короля Халеда в городе Хамис Мушейт на юге Саудовской Аравии. Атаке подверглись радары, ангары для авиатехники, склады боеприпасов и взлетно-посадочные полосы. В операции были задействованы десятки ракет и беспилотников. Удар стал ответом на атаки на Йемену.

Ранее США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне обострения в Красном море.