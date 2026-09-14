В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

«Ростех»: в РФ создали винтовку, с помощью которой охотник попадет белке в глаз

Российские предприятия разработали и произвели новый стрелковый комплекс для охоты, отличающийся очень высокой точностью. Речь идет о винтовке, при помощи которой можно попасть «белке в глаз» даже на длинных дистанциях, сообщил в разговоре с РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

По его словам, предприятия госкорпорации совершенствуют продукцию с учетом боевого опыта и регулярно выпускают новинки не только для армии, но и для гражданского использования.

«Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс — винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше», — сказал Оздоев.

Он уточнил, что это оружие предназначено для спортсменов и охотников. При этом представитель «Ростеха» отметил, что винтовку могут захотеть применять спецслужбы и военные.

«Комплекс получился крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов. Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях», — добавил Оздоев.

До этого концерн «Калашников» запустил производство модернизированной версии пистолета-пулемета ППК-20, доработанной с учетом опыта СВО.

Ранее «Ростех» представил новые патроны для борьбы с дронами.