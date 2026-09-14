Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

«Ростех»: в РФ создали винтовку, с помощью которой охотник попадет белке в глаз
nojafoto/Shutterstock/FOTODOM

Российские предприятия разработали и произвели новый стрелковый комплекс для охоты, отличающийся очень высокой точностью. Речь идет о винтовке, при помощи которой можно попасть «белке в глаз» даже на длинных дистанциях, сообщил в разговоре с РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

По его словам, предприятия госкорпорации совершенствуют продукцию с учетом боевого опыта и регулярно выпускают новинки не только для армии, но и для гражданского использования.

«Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс — винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше», — сказал Оздоев.

Он уточнил, что это оружие предназначено для спортсменов и охотников. При этом представитель «Ростеха» отметил, что винтовку могут захотеть применять спецслужбы и военные.

«Комплекс получился крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов. Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях», — добавил Оздоев.

До этого концерн «Калашников» запустил производство модернизированной версии пистолета-пулемета ППК-20, доработанной с учетом опыта СВО.

Ранее «Ростех» представил новые патроны для борьбы с дронами.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!